Stand MSA à la Fête pastorale de Marthod (73) Marthod Marthod, 24 septembre 2023, Marthod.

Stand MSA à la Fête pastorale de Marthod (73) Dimanche 24 septembre, 09h00 Marthod

Le 24 septembre, Marthod organise à la base nautique sa 22ème édition de la fête pastorale. Une fête authentique autour d’un rassemblement de près de 600 moutons et chèvres, leurs éleveurs et leurs bergers. A cette l’occasion, les visiteurs pourront venir admirer les brebis et les chèvres, déguster les produits des producteurs locaux, profiter des nombreuses animations, écouter le folklore traditionnel ou encore admirer l’artisanat local.

Exposition l’Info tiques sur le stand MSA en présence des élus MSA

Les élus MSA, Mireille Blanc-Gonnet, Séverine Termignon, Vincent Froment et Marie Laure Chamiot seront présents sur le stand MSA. Les visiteurs pourront notamment s’informer et échanger sur la prévention des piqûres de tiques en découvrant l’exposition L’info Tiques, une exposition qui met en garde sur les dangers des piqûres de tiques.

Marthod 73400, Marthod Marthod 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00