Marthe Vassallo Maryvonne La Grande A bord de la Péniche Spectacle, 14 mai 2022, Saint-Germain-sur-Ille.

Marthe Vassallo Maryvonne La Grande

A bord de la Péniche Spectacle, le samedi 14 mai à 20:30

Considérée comme une des plus grandes voix de la musique bretonne actuelle, Marthe Vassallo est aussi quelqu’un qui aime l’aventure. Voyageuse et rigoureuse, effaçant les frontières entre interprétation et création, elle apporte à chaque musique l’expérience acquise dans les autres. Elle possède un goût et une conscience aigüe du timbre, du corps, du verbe, du rythme, de l’oral et de l’écrit, du savant et du populaire. Tantôt grave, tantôt goguenarde, elle distille sur le plateau son plaisir simplement d’être là de chanter et de dire. Aujourd’hui, à partir d’extraits inédits collectés par Anatole Le Braz, de collectages de Maurice Duhamel et d’archives publiques, elle nous emmène a capella, en breton, à la découverte de la vie et des chansons d’une formidable inconnue : Maryvonne Le Flem, une chanteuse, goémonière, couturière et manieuse d’explosifs … Une femme, vivante, forte de corps et d’esprit, une artiste qui ne se serait jamais appelée comme telle. Avec charisme et élégance, tendresse et admiration, Marthe Vassallo lui rend un vibrant hommage, à voix nue. C’est beau et touchant… En partenariat avec « le Stic »

12€/10€

Récit et voix de Bretagne

A bord de la Péniche Spectacle St germain sur ille Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00