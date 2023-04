Marthe & Pilani Bubu en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 22 avril 2023, Paris.

Le samedi 22 avril 2023

de 19h30 à 23h30

.Public adultes. payant

Prévente 15€ • Tarif plein 20€ • Tarif réduit 15€

Une soirée qui signe la rencontre entre deux univers : celui du jazz rock trans-oriental du quartet Marthe et le folklore traditionnel sud-africain de Pilani Bubu. A retrouver à FGO-Barbara le 22 avril.

MARTHE & PILANI BUBU

Depuis sa création en 2017 par Florent Briqué et Alexis Moutzouris, le quartet Marthe questionne l’itinérance des cultures dans le temps et l’espace. Ainsi, le lien invisible mais tellement fort qui lie les musiques africaines et le jazz. De l’African Brass Band de John Coltrane à l’African Marketplace d’Abdullah Ibrahim, en passant par l’Art Ensemble of Chicago, l’influence des musiques du continent africain est essentielle : l’utilisation de gammes pentatoniques, la construction de mélodies faussement naïves entremêlées de polyrythmies, la transe sont des sources d’inspiration inépuisables.

Zîn Nôogo / Indaba, en burkinabé et nguni signifie la rencontre, le rendez-vous pour discuter de problèmes importants. C’est la rencontre d’entre deux univers : celui du jazz rock trans-oriental du quartet Marthe et le folklore traditionnel sud-africain de Pilani Bubu. Dessinant son inspiration parmi ces protestations, prières et chants Nguni, Zulu & Xhosa, Zîn Nôogo / Indaba revendique et rend hommage à l’histoire complexe du peuple sud-africain à travers le prisme des femmes sud-africaines.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/zin-noogo

FGO-Barbara Marthe & Pilani Bubu en concert à FGO-Barbara