MARTHE La caverne Jazz Marseille, vendredi 9 février 2024.

MARTHE ♫♫♫ Vendredi 9 février, 21h00 La caverne Jazz 20 / 30€

La caverne est très heureuse de présenter à ses membre : Marthe. Constitué en 2017 Marthe est né de la rencontre entre Florent Briqué, trompettiste de jazz reconnu, et Alexis Moutzouris, saxophoniste d’origine grecque. Leur musique est un mélange unique de jazz teinté de musique traditionnelle grecque, de mélodies orientales d’Asie Mineure, ainsi que d’éléments de pop, rock et jungle. Cette fusion crée une expérience musicale magnétique et généreuse.

Les membres du groupe comprennent Florent Briqué à la trompette, Damien Bernard à la batterie, Lucas Territo à la guitare et à la basse, et Alexis Moutzouris au saxophone et à la clarinette. Marthe s’est également distingué par ses collaborations diverses, incluant des artistes visuels et des troupes de danse, enrichissant ainsi leur expression artistique.

La musique de Marthe est vivante, énergique et novatrice, reflétant un jazz contemporain tout en puisant dans les traditions musicales grecques et françaises. Le groupe qui a réalisé plusieurs tournées, notamment en Chine et en Thaïlande, a déjà sorti un album intitulé « Diaphonie » en 2018.

Marthe est une créature hybride à quatre têtes, en perpétuel mouvement. Son territoire est celui d’un imaginaire qui ne connaît pas de limites, ni géographiques ni esthétiques. Avec ce nouvel EP éponyme, Marthe affirme un peu plus la profondeur d’une musique à la fois brute et sophistiquée, portée par un groove aussi énigmatique qu’irrésistible.

