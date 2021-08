Bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux, Gironde MARTHA’S VINEYARD – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

CONCERT : JAZZ BLUES COMBO “Vintage jazz that grooves” Rolling Stone dit “Tout ce que nous aimons!” Martha Fields (USA) Chanteuse, compositrice a commencé à chanter du jazz, des standards de blues dans son enfance et a fait des tournées aux États Unis et Europe dans ce style, enregistrant 4 albums au cours des 7 dernières années, remportant les 10 meilleurs prix d’albums “Americana” à travers l’Europe. Par amour pour le jazz, de ses racines. Martha Fields apporte sa touche personnelle dans une formule de jazz, groove, swing & blues qui procure beaucoup d’émotion. [https://soundcloud.com/martyfields/wine-me-up?in=martyfields/sets/marthas-vineyard-jazz-combo](https://soundcloud.com/martyfields/wine-me-up?in=martyfields/sets/marthas-vineyard-jazz-combo) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 8 € (participation concert) – 6€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Réservations et informations au 0685993242 Site internet: [https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/](https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/) Evénement Facebook: Page Facebook: [https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/](https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/) THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

