MARTHA HIGH AND THE SOUL COOKERS SECRET PLACE St Jean De Vedas, dimanche 23 juin 2024.

La TAF & BOOMERANG présentent dans le cadre de la ROCK SESSION, MARTHA HIGH and THE SOUL COOKERS – Dimanche 23 juin 2024 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – 23€ en prévente, 25€ sur place – Adhésion annuelle obligatoire 3€.Martha High est Une des Funky Divas originales de James Brown !Elle a vécu 35 ans de tournée auprès du Godfather of Soul. Elle a grandi à Washington DC où elle a débuté, et rejoint dans les année 60 The Jewels que James Brown ne tarde pas à engager.Martha High découvre alors la frénésie de la scène, l’exigence des sessions d’enregistrement, les tournées aux quatre coins du monde. Elle participe à faire connaître cet art populaire afro-américain qui aujourd’hui n’a plus de frontière, la Soul Music. Elle traverse l’histoire de son peuple et en devient une composante. Le 5 avril 1968, un jour après l’assassinat de Martin Luther King, elle était à Boston sur scène avec Mr Dynamite qui tentait, tant bien que mal, d’apaiser les tensions raciales en appelant à la dignité de ses contemporains.Aujourd’hui Martha n’a rien perdu de son talent qui la propulsa au côté de l’intransigeant et minutieux parrain de la soul ! Elle interprète avec la même fraîcheur des titres de légende, indémodables qui continuent à faire bouger toute la planète : Payback , Bodyheat , Doin’ it to Death ou Summertime . Elle garde ce style élégant toujours proche du Memphis Sound de l’illustre écurie Stax .https://www.facebook.com/originalfunkydivahttps://www.youtube.com/@marthahighthegoddessofsoul9484

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-23 à 19:00

Réservez votre billet ici

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34