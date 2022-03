Martha Fields band Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Martha Fields band Thélonious Café Jazz Club, 17 avril 2022, Bordeaux. Martha Fields band

Thélonious Café Jazz Club, le dimanche 17 avril à 19:30

Martha Fields, “Southern White Lies”, acclamée par la critique mondiale. “Exceptionnel” – The Scotland Herald . “Classique « Country Twang » et mélodie aux accents puissants. ” – Maverick (UK). “Magique – une “dream team”- R2 (Rock’n’Reel). “Musique authentique avec du punch. Une vision parfaite des talents américains du XXIe siècle. – Blues Matters.

9€ / 7€

Country americana Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T19:30:00 2022-04-17T23:59:00

