Martha Argerich & Renaud Capuçon – Schumann, Schubert, Strauss Aix-en-Provence, 23 avril 2022, Aix-en-Provence.

Martha Argerich & Renaud Capuçon – Schumann, Schubert, Strauss Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

2022-04-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-23 Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

17 75 Composée d’un seul jet, la Sonate n° 2 de Schumann exhale un sentiment d’intense passion, soutenu par l’écriture charnue du piano.

La Sonate en la majeur dite « Grand duo » de Schubert respire la fraîcheur primesautière des jeunes années – le compositeur avait alors à peine 20 ans.

Enfin, la Sonate de Richard Strauss propose une écriture fluide et généreuse où les parties mélodiques se mélangent aux accents passionnés du piano. Un concert d’anthologie, qui restera à coup sûr dans les mémoires festivalières.



● Robert Schumann (1810-1856) : Sonate pour violon et piano n° 1 en la mineur, op. 105

● Franz Schubert (1797-1828) : Sonate pour violon et piano n° 4 en la majeur, « Grand Duo », D. 574

● Richard Strauss (1864-1949) : Sonate pour violon et piano en mi bémol majeur, op. 18.

Martha Argerich, légende vivante du piano, est une habituée du Festival de Pâques. La toute jeune octogénaire s’associe à Renaud Capuçon, l’un de ses partenaires privilégiés pour offrir un programme 100 % romantique : Schumann, Schubert et Strauss

