MARTHA ARGERICH PIANO & PEDI PAPAVRAMI VIOLON Nancy, 15 novembre 2021, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle

49 EUR

Concert proposé par l’ALMC. Martha Argerich pianiste et Tedi Papavrami violoniste, 2 grands artistes qui font la joie des plus grandes scènes internationales. Ils seront bientôt à Nancy, Salle Poirel.

Martha Argerich, touchée par la grâce d’une imagination musicale extraordinaire, apporte aux partitions un relief rare et une multitude de couleurs, en combinant naturel et spontanéité. Elle électrise par son tempérament fougueux, par la profondeur du toucher comme par sa sensualité. Sa capacité à donner des ailes à ses partenaires et à libérer des flots d’énergie, l’ont parfois fait surnommer ” la grande prêtresse du piano “. Tedi Papavrami est un prince dont la beauté du son n’a d’égale que la maestria du jeu. Les violonistes vraiment enthousiasmants se comptent aujourd’hui sur les doigts de la main. Tedi Papavrami est de ceux-là. Une technique hallucinante, une sonorité sublime, une passion jamais affaiblie … Comme ces acteurs de théâtre qui tiennent la scène sans avoir à parler, il vous accroche d’entrée et vous tient.

+33 6 83 81 98 36 http://www.almc.fr/

