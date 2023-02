Martha Argerich & Lahav Shani Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Martha Argerich & Lahav Shani Grand Théâtre de Provence, 14 avril 2023, Aix-en-Provence . Martha Argerich & Lahav Shani 380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

2023-04-14 – 2023-04-14

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 38 80 De leur rencontre au piano, les deux complices font jaillir les étincelles d’un génie partagé.

Les volutes romantiques de la Sonate pour deux pianos de Rachmaninov n’ont pas plus de secrets pour eux que les textures soyeuses de La Valse de Ravel ni que les rythmes entraînants de la Symphonie n° 1 dite « Classique » du tout jeune Prokofiev, qui réalisa en 1917 un amusant hommage à Bach et Haydn, à redécouvrir dans une version arrangée avec malice pour deux pianos.



● Sergueï Prokofiev (1891-1953) / Symphonie n° 1 en ré majeur, op. 25 « Classique »

● Sergueï Rachmaninov (1873-1943) / Suite pour deux pianos n° 2, op. 17

● Maurice Ravel (1875-1937) / Ma mère l’Oye, La Valse. Icône éternelle du piano, Martha Argerich revient presque chaque année au Festival de Pâques depuis sa création. Elle a choisi cette année de partager la scène avec Lahav Shani, prodigieux pianiste et chef d’orchestre, pour un récital exceptionnel. Festival de Pâques Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Ville Aix-en-Provence lieuville Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Martha Argerich & Lahav Shani Grand Théâtre de Provence 2023-04-14 was last modified: by Martha Argerich & Lahav Shani Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence 14 avril 2023 380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône