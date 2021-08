Martha Argerich et Sergei Babayan Halle aux Grains, 25 février 2022, Toulouse.

Martha Argerich et Sergei Babayan

Halle aux Grains, le vendredi 25 février 2022 à 20:00

### Piano Sergei Babayan n’est pas le plus médiatique des pianistes qui partagent la vie concertante de Martha Argerich. Il en est le plus prescripteur. En transcrivant pour l’Argentine le Prokofiev de l’instable période stalinienne, il lui a offert une passionnante aventure à deux pianos, aimantés par la danse. **Martha Argerich**, Piano **Sergei Babayan**, Piano ### Programme * Prokofiev : 12 mouvements de Roméo et Juliette, opus 64 – Arr. Sergei Babayan _Prologue / Dance of the knights / Morning dance / Quarrel / Gavotte / Juliet as a young girl – The nurse deliver Juliet’s lettter to Romeo / Folk dance / Dance with mandolines / Morning serenade / Dance of five couples / Romeo and Juliet before departure / Death of Tybalt_ * Mozart : _Sonate pour deux pianos en ré majeur, K. 448 – Allegro con spirito, Andante, Allegro molto_ * Prokofiev : Extrait de _Hamlet, opus 7 – Arr. Sergei Babayan / The Ghost of Hamlet’s Father_ * Prokofiev : Extraits de _Eugène Onégine, opus 71 – Arr. Sergei Babayan / Mazurka / Polka_ * Prokofiev : Extraits de _La Dame de Pique, opus 70 – Arr . Sergei Babayan / Polonaise / Idée fixe_ * Prokofiev : 2 Valses, _opus 120, Pouchkine – Arr . Sergei Babayan / Valse n°2 « Allegro meditativo », en do dièse mineur_ * Prokofiev : Extrait de _Guerre et Paix_, _opus 91 – Arr . Sergei Babayan / La Valse de Natacha_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/martha-argerich-sergei-babayan/) //www.youtube.com/embed/7rNqhkMGKLI ![]() ### Infos pratiques Vendredi 25 février à 20h

De 20 € à 92 €

Culture

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



