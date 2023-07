Mini festival Rock The Sheep Martet Eynesse, 1 juillet 2023, Eynesse.

Eynesse,Gironde

La Bergerie vous accueille pour son Mini Festival Rock The Sheep 2023

Et toi là, samedi soir tu fais quoi ? Nous on se tient chaud pour la première soirée de l’année.

Ouverture des portes dès 19H

Entrée PAF plein tarif 10 euros ou tarif réduit 5 euros à toi de choisir !

Sur place tu trouveras notre éternel bar local pour te rafraichir local : bières et vins, sirops, café pour t’aider à tenir toute la nuit ;

A manger sur place et ça ne rigole pas, une jolie assiette te fait déjà saliver doucement !!

Au plaisir de se retrouver !.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . EUR.

Martet

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Bergerie welcomes you to its Rock The Sheep 2023 Mini Festival

What are you doing Saturday night? We’re keeping warm for the first evening of the year.

Doors open at 7pm

Admission PAF full price 10 euros or reduced price 5 euros, the choice is yours!

On site you’ll find our eternal local bar to refresh you locally: beers and wines, syrups, coffee to keep you going all night long;

Eat in, and don’t be fooled: a pretty plate is already making your mouth water!

Looking forward to meeting you again!

La Bergerie le da la bienvenida a su Mini Festival Rock The Sheep 2023

¿Qué haces el sábado por la noche? Nos abrigamos para la primera noche del año.

Puertas abiertas a las 19h

Entrada PAF precio completo 10 euros o precio reducido 5 euros, ¡tú eliges!

En el recinto encontrarás nuestro eterno bar local para refrescarte: cervezas y vinos, siropes, café para que no pares en toda la noche;

En el mismo lugar, podrá degustar un delicioso plato de comida que le hará salivar con impaciencia

¡Le esperamos!

La Bergerie begrüßt Sie zu seinem Mini-Festival Rock The Sheep 2023

Und was machst du am Samstagabend? Wir halten uns warm für den ersten Abend des Jahres.

Türöffnung ab 19H

PAF-Eintritt Vollpreis 10 Euro oder ermäßigt 5 Euro – du hast die Wahl!

Vor Ort gibt es eine Bar, an der du dich erfrischen kannst: Bier, Wein, Sirup und Kaffee, um die Nacht durchzustehen;

Du kannst vor Ort essen und das ist kein Witz, ein schöner Teller lässt dir schon das Wasser im Mund zusammenlaufen!

Wir freuen uns darauf, uns wiederzusehen!

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Pays Foyen