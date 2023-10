Dans la cadre du festival mexicain : bal et concert Martel, 28 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Le 28/10 Bal latino avec le groupe Cumbiamba et DJ Freddy, sous la halle

Le 29/10 Concert du duo Dimelotu, salle de la Raymondie.

2023-10-28 18:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Martel 46600 Lot Occitanie



28/10 Latin ball with the group Cumbiamba and DJ Freddy, under the covered market

29/10 Concert by Dimelotu duo, salle de la Raymondie

28/10 Baile latino con el grupo Cumbiamba y DJ Freddy, bajo el pabellón cubierto del mercado

29/10 Concierto del dúo Dimelotu, sala de la Raymondie

Am 28/10 Latinoball mit der Gruppe Cumbiamba und DJ Freddy, in der Halle

Am 29/10 Konzert des Duos Dimelotu, Salle de la Raymondie

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Vallée de la Dordogne