Lot . Pré-programme encore en cours d’élaboration

Vendredi 23 juin exposition « La lavande à Martel d’hier à aujourd’hui » palais de la Raymondie

Samedi 24 juin Producteur de Lavande locaux concours de pâtisserie à la Lavande, Atelier enfants avec l’aquarelliste Marie Thoisy, atelier baume avec Mme Farges

Samedi soir Bal traditionnel avec Xavier Vidal

Dimanche 25 juin Grand marché au Naturel : Lavandes, plantes aromatiques, à parfums et médicinales et artisans

Du 23 juin au 25 juin 2023 Causse Loisirs Culture organise sa 5-ème fête de la lavande à Martel.

Buvette et petite restauration sur place, à base de plantes et de produits locaux. martel

