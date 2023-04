De la fibre végétale au vêtement, du paléolithique à la protohistoire Palais de la Raymondie, 24 juin 2023, Martel.

L’utilisation du végétal dans les vêtements aux périodes les plus anciennes, une mode qui revient ? Avec François Moser, ancien conservateur du patrimoine honoraire de l’association Otzial

Tout public – sur réservation.

2023-06-24 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Palais de la Raymondie Place Henri Ramet

Martel 46600 Lot Occitanie



The use of plants in clothing in the most ancient periods, a fashion that is coming back? With François Moser, former honorary curator of heritage of the Otzial association

All public – on reservation

El uso de plantas en la indumentaria en las épocas más antiguas, ¿una moda que vuelve? Con François Moser, antiguo conservador honorario del patrimonio de la asociación Otzial

Todo el público – con reserva

Die Verwendung von Pflanzen in der Kleidung in den ältesten Perioden – eine wiederkehrende Mode? Mit François Moser, ehemaliger Konservator des Kulturerbes ehrenhalber des Vereins Otzial

Für alle Altersgruppen – auf Voranmeldung

