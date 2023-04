Désir de livres : soirée remise de prix Anne Ténès Cour de la Raymondie, 2 juin 2023, Martel.

Soirée remise du prix des collégiens et des lycéens du Lot. Les élèves participants lisent des extraits du livre primé en présence du ou du lauréat

Verre de l’amitié offert..

2023-06-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-02 . EUR.

Cour de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



Evening presentation of the prize to the middle and high school students of the Lot. Participating students read excerpts from the prize-winning book in the presence of the winner

Glass of friendship offered.

Noche de entrega del premio a los alumnos de secundaria del Lote. Los alumnos participantes leen extractos del libro premiado en presencia del ganador

Se ofrece una copa de la amistad.

Abendveranstaltung zur Verleihung des Preises der Collégiens und Lycéens du Lot. Die teilnehmenden Schüler lesen Auszüge aus dem preisgekrönten Buch in Anwesenheit des Preisträgers oder der Preisträgerin

Angebotenes Glas der Freundschaft.

Mise à jour le 2023-04-09 par OT Vallée de la Dordogne