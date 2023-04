Broca’Brac : Vide-greniers et brocante Cours des Fossés, 8 mai 2023, Martel.

Un vide-greniers et brocante se tiendra cours des Fosses, avec buvette et restauration sur place..

2023-05-08 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-08 18:00:00. EUR.

Cours des Fossés

Martel 46600 Lot Occitanie



A garage sale and flea market will be held in the Cours des Fosses, with refreshments and food on site.

En el Cours des Fosses se celebrará una venta de garaje y un mercadillo, con refrescos y comida in situ.

Im Cours des Fosses findet ein Flohmarkt und Trödelmarkt statt, mit Getränken und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Vallée de la Dordogne