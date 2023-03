Pays d’Art et d’Histoire : Visite ludique en famille « Dans tous les sens » Martel Martel Catégories d’Évènement: Lot

Pays d’Art et d’Histoire : Visite ludique en famille « Dans tous les sens », 27 avril 2023, Martel Martel. Pays d’Art et d’Histoire : Visite ludique en famille « Dans tous les sens » RDV Cour Du Palais de la Raymondie Martel Lot

Lot Martel . EUR Venez explorer Martel les sens en éveil ! Le guide vous emmène dans une découverte singulière des monuments et du patrimoine lié à l’eau.

Durée 1h30.

Rendez-vous dans la cour du palais de la Raymondie

Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne ou auprès du guide avant la visite. MalikaTurin

