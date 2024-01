Visite thématique « Fêtes en Normandie » Martainville-Épreville, dimanche 4 février 2024.

Visite thématique « Fêtes en Normandie » Martainville-Épreville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:30:00

fin : 2024-02-04 17:15:00

Découvrez l’histoire et la collection du château-musée de Martainville à travers la thématique « Fêtes en Normandie ».

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation.

Le 4 février de 16h30 à 17h15

Tarifs 3 € (en plus du droit d’entrée)

Renseignements et réservations musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11

Rue de l’Église

Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie musees.departementaux@seinemaritime.fr



