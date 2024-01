La Chandeleur à Brancion ! Martailly-lès-Brancion, samedi 3 février 2024.

La Chandeleur à Brancion ! Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Les samedi 3 et dimanche 4 février 2024, Brancion fête la Chandeleur de 10h à 17h.

Un marché d’artisans et de créateurs vous accueillera sous la Halle, avec bien sûr crêpes et vin chaud !

Le château sera ouvert, une occasion unique de découvrir Brancion et ses paysages au coeur de l’hiver. Et qui sait, vous serez peut-être accueillis et accompagnés par la maîtresse des lieux Mathie, la Châte-laine de Brancion !

L’entrée au château est payante (7€ / 4€), le marché et la buvette sont en accès libre.

La Guiguette d’Emma proposera de la petite restauration, des crèpes et des boissons.

Le marché est organisé par La Guilde de Maoline.

Site médiéval de Brancion

Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté chateaudebrancion@gmail.com



