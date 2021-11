Roubaix Concert en Loft Nord, Roubaix Marta Del Grandi Concert en Loft Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Concert en Loft, le dimanche 23 janvier 2022

MARTA DEL GRANDI —————- Du jazz à la folk des années 60, en passant par l’ambient exotica, **Marta Del Grandi** explore sans cesse de nouveaux horizons. Véritable concentré d’émotions, son nouvel album Until We Fossilize, sorti le 5 novembre dernier chez Fire Records, gravite autour des thèmes de l’introspection, du mythe et du rêve. « Amethyst », premier single de cet album envoûtant, raconte la quête libératrice d’une femme face au patriarcat. C’est dans son Italie natale ainsi que dans ses nombreux voyages en Asie que l’artiste puise son inspiration, nous emmenant avec elle dans une épopée à la fois moderne et ancestrale. [https://youtu.be/KJvtbdBtb80](https://youtu.be/KJvtbdBtb80)

TARIFS : 6€ – PASS 1 JOUR (ACCIDENTE + MARTA DEL GRANDI + MADEMOISELLE K) : 18€

2022-01-23T16:15:00 2022-01-23T18:15:00

