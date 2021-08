Saint-Symphorien-sur-Coise Saint symphorien sur coise Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise M’ART IN THE STREET Saint symphorien sur coise Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’évènement: Rhône

M’ART IN THE STREET Saint symphorien sur coise, 29 août 2021, Saint-Symphorien-sur-Coise. M’ART IN THE STREET

Saint symphorien sur coise, le dimanche 29 août à 11:00 Entrée libre

Nous serons présent au festival d’arts de rue à saint symphorien sur coise avec les petits forgerons à froid et un stand boutique du musée. Saint symphorien sur coise Saint symphorien sur coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T19:30:00

