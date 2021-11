Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille Marswing Hot Trio Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Massilia Bar à Tapas, le samedi 20 novembre à 19:00

Ce samedi 20 novembre, le chaleureux Massilia Bar à Tapas recevra un trio inédit de jazz manouche composé de François Devun au violon, Manu Lepine et Samy Zouari aux guitares. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour partager cette belle soirée avec nous! Au programme, du swing à l’ancienne, du jazz manouche, des valses et quelques surprises…!

Entrée libre

♫JAZZ MANOUCHE♫ Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T22:30:00

