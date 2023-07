SOIREE HORS-LES-MURS – Marsoulas Marsoulas, 27 juillet 2023, .

SOIREE HORS-LES-MURS – Marsoulas Jeudi 27 juillet, 19h45 Marsoulas Visite et projection gratuites, repas 10€, sur réservation

19h45 – Circuit urbain à travers le village, départ

place de l’église

Contenu de la présentation :

• Le contexte local et les causes du massacre de

Marsoulas

• Visite de l’église

• Déambulation devant la sépulture et le monument

commémoratif

21h – Grillades avec le comité des fêtes de

Marsoulas. Apéritif et repas organisé par le

Comité des fêtes.

Tarif 10 €, sur réservation

22h – Ciné plein air

Projection du film « Le Vieux Fusil » dans la cour de

l’école de Marsoulas.

Un film de Robert Enrico, avec Philippe Noiret, Romy

Schneider, 1975 (1h45).

Dans la région de Montauban, peu après le 6 juin 1944,

un homme venge les meurtres de sa femme et de sa

fille en tuant un à un les assassins : des soldats

allemands de la division SS Das Reich.

En partenariat avec les cinémas Utopia.

Marsoulas 31260 31260 Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T19:45:00+02:00 – 2023-07-27T23:45:00+02:00

2023-07-27T19:45:00+02:00 – 2023-07-27T23:45:00+02:00

visite guidée ciné plein-air