EXPOSITION PHOTOS – CHATEAU DE MARSILLARGUES Marsillargues

Exposition Photos » A l’état sauvage » – Château de Marsillargues – 20, 21 et 23 Janvier 2024

Du 19 au 23 janvier 2024, nous démarrons l’année avec LISA MEZGHENNA, enseignante d’anglais au Collège Contrepas et photographe professionnelle, passionnée de voyages et d’animaux sauvages.

De ses nombreux périples, elle a ramené des images de moments furtifs qu’elle partagera avec nous lors de cette belle exposition.

Des élèves du Collège vont collaborer avec Lisa afin de mettre en place cette installation, l’interviewer et communiquer sur l’événement via l’espace numérique du collège.

VERNISSAGE le Vendredi 19 Janvier 2024 à partir de 18h30 à la salle de l’Orangerie (au fond de la cour du Château)

ENTREE LIBRE / OUVERT A TOUS

Infos : 04 11 28 13 20

Venez nombreux!

Boulevard Gabriel Péri

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie



