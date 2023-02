Marseyer Klezmer Klang La Maison du Chant Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Marseyer Klezmer Klang La Maison du Chant, 12 mars 2023, Marseille 4e Arrondissement . Marseyer Klezmer Klang 49 Rue Chape La Maison du Chant Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhone La Maison du Chant 49 Rue Chape

2023-03-12 18:00:00 – 2023-03-12

La Maison du Chant 49 Rue Chape

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhone EUR 5 5 Les ateliers de musique klezmer et de chant yiddish de Marseille seront réunis le 12 mars à la Maison du Chant pour un concert convivial.



Des doïna nostalgiques aux freylekh joyeux et dansants, des chants d’amour aux odes à la vie, ce sera un moment de partage qui nous permettra de vous faire découvrir un partie de la culture yiddish à travers un répertoire instrumental et vocal.



Le Marseyer Klezmer Klang rassemble les différents ateliers de musique klezmer animés par Léa Platini et l’atelier de chant yiddish qu’elle co-anime avec Hansi Weissker. Rendez-vous à la Maison du Chant dimanche 12 mars avec Marseyer Klezmer Klang. LA MAISON DU CHANT La Maison du Chant 49 Rue Chape Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhone La Maison du Chant 49 Rue Chape Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville La Maison du Chant 49 Rue Chape Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhone

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 4e arrondissement /

Marseyer Klezmer Klang La Maison du Chant 2023-03-12 was last modified: by Marseyer Klezmer Klang La Maison du Chant Marseille 4e Arrondissement 12 mars 2023 49 Rue Chape La Maison du Chant Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône La Maison du Chant Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhone