Marseille ZULU Party Le Molotov, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Marseille.

Marseille ZULU Party

Le Molotov, le vendredi 9 juillet à 22:00

[http://www.mzaradio.com](http://www.mzaradio.com)A TOUS LES ZULUS, LES HIP HOPPPERS, LES GRAFFEURS, LES B-BOYZ B-GIRLZ, LES DJ’S, LES MC’S …. et à tous ceux qui le connaissaient … Cette soirée est dédiée à la mémoire de notre ami ABEL, pionnier du rail, All City King Phocéen. Une cagnotte sera organisée et tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à ses deux enfants. Cette soirée initialement payante se transforme en soirée sur DONATION OBLIGATOIRE. RIP King ABEL Venez en Paix, célébrer avec nous ce moment de musique et de fête comme il aimait les partager. Simplement HIP HOP. Au programme : Warm up MOSHI DUB KAMACHI Reggae Sound TTT & FX LOUZGAIN Concert Rap THAB Concert Ragga KAFRA feat METOD MC & PUPA ORSAY MOSHI DUB KAMACHI, sélecteur et producteur de dub, Moshi aime le son électronique et nous fera partager sa passion des grosses basses. TTT & FX LOUZGAIN. En duo RedMat et Louzgain animent Living Roots sur Radio Grenouille. Fidèle au poste ils animeront avec ferveur ce début de soirée. THAB Backé par DUC CACTUS + Guests Révélation rap de l’année THAB débarque pour un show exclusif accompagné du DUC CACTUS le beatmaker avec qui il signe GINGA leur premier album paru sur MZA Records. Venez découvrir leur univers Nu Old School plein de punchlines et de beat puissants. [https://marseillezulualliance.bandcamp.com/album/thab-ginga](https://marseillezulualliance.bandcamp.com/album/thab-ginga) KAFRA feat METOD MC & PUPA ORSAY Le nouveau riddim de KAFRA est une reprise digitale du Ickie Riddim, le classique jamaïcain. Invités sur cette nouvelle production MZA Records, METOD Mc et PUPA ORSAY sont deux piliers du MZA Sound. Chacune de leurs apparitions est synonyme bonnes vibes et de lyrics tranchants. [https://marseillezulualliance.bandcamp.com/…/ickie-riddim](https://marseillezulualliance.bandcamp.com/…/ickie-riddim) Ecoutez MZA Radio Non Stop, sur www.mzaradio.com ou avec l’App MZA Radio disponible pour Iphone sur l’App Store.

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T22:00:00 2021-07-09T02:00:00