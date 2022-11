Marseille ville refuge Marseille 2e Arrondissement, 21 novembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille est depuis sa fondation par les Grecs, une terre d’accueil qualifiée de « ville refuge » par l’éminent historien Émile Témime. Au carrefour de la Méditerranée, la ville s’est en effet construite sur des vagues migratoires successives provenant de tous les coins du monde.



Il y a cent ans

En novembre 1922, c’est à Marseille que le plus grand nombre de réfugiés arméniens débarquent, chassés de leurs terres ancestrales à la suite du génocide de 1915-1916. L’accueil des rescapés, est dans un premier temps pris en charge par la petite colonie arménienne constituée de négociants établis depuis la fin du XIXe siècle. Puis face à l’afflux de plus en plus important de nouveaux immigrants arméniens au statut d’apatrides, les autorités municipales et ministérielles décident de placer les plus démunis dans des camps militaires désaffectés.



L’exposition présentée par l’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne propose de vous faire découvrir le contexte de cette installation, en évoquant les liens séculaires entre Marseille et les Arméniens, les parcours des exilés depuis le génocide, l’organisation dont ont su faire preuve les responsables associatifs, cultuels, culturels et politiques pour accompagner ces milliers d’orphelins et adultes aux vies brisées.

Elle comporte 20 panneaux et expose, en vitrines, divers objets.



L’histoire de cette migration fait partie intégrante de l’histoire de Marseille, elle a laissé des traces dans la structure des quartiers, dans le monde du sport, dans l’engagement politique et même dans les recettes de cuisine.



L’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne est une association loi 1901, fondée en 1997 par Jean Garbis Artin, né à Marseille de parents arméniens. Elle est le fruit de toute une vie passée à conserver des documents relatifs aux Arméniens et à l’Arménie.

L’ARAM collecte, archive et sauvegarde les documents écrits, livres, cartes, papiers, témoignages, photographies, médias et globalement tout élément relatif aux Arméniens suite notamment au génocide perpétré par le Gouvernement « Jeunes-Turcs » à partir de 1915.

La constitution et la vie de la diaspora arménienne en France et en Europe sont les sujets principaux qui composent le fonds documentaire.



La mémoire se protège, la mémoire se partage

Sauvegarder une documentation et lui permettre d’être consultée par tous est la vocation première du travail mené par l’association. Pour cela, l’étape de la numérisation est cruciale. Un espace dédié sur le site internet webaram.com permet la lecture en ligne en libre accès de plusieurs milliers de pages.



Des collaborations, des échanges et de nombreux contacts sont établis par l’association avec différentes structures nationales et internationales. Enfin,

des expositions thématiques et itinérantes permettent de mettre en lumière le fonds documentaire de l’association.



L’objectif est donc bien de sauvegarder les documents qui composent l’histoire de la diaspora arménienne pour la faire connaître à tous.





Cette exposition a été réalisée sous l’égide de la Ville de Marseille par l’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM, www.webaram.com) avec le concours du Comité de défense de la cause arménienne, à l’occasion du centième anniversaire de l’arrivée des Arméniens

à Marseille.

L’exposition centenaire de l’arrivée des Arméniens à Marseille !

