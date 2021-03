Contour de France avec PARKINSON tour de France, 15 mai 2021 09:30-15 mai 2021 10:00, Marseille.

Samedi 15 mai, 09h30 soutenez en participant à la cagnotte ou au crowdfunding ,Instagram,Facebook,blog contourdefrance@gmail.com

Rémy Serret atteint de la maladie de Parkinson depuis 2005,s’engage dans un contour de France à vélo pour soutenir l’asso FRANCE PARKINSON

Rémy SERRET ,malade parkinsonien,s’engage dans un contour de France en cyclocamping , 7500 km en autonomie ,du 15 mai au 15 août 2021 pour sensibiliser le public à cette maladie , aux bienfaits de l’activité physique ,même pour des personne fragilisées , pour inspirer et encourager les malades et leurs proches et pour réaliser un crowdfunding (levée dde fonds participative) en faveur de l’association d’utilité publique FRANCE PARKINSON (:aide aux malades et à la recherche médicale)

instagram: contourdefrance rémy serret

facebook

contourdefrance.blogspot.com

