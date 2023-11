Les Dames De La Joliette THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Les Dames De La Joliette THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE, 24 mai 2024, MARSEILLE. Les Dames De La Joliette THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 21:00 (2024-05-24 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. THEATRE TOURSKY (135352) présente ce spectacle Les Dames de la Joliette croisent le fer. Leurs voix se font écho, se mêlent en délicates polyphonies que marquent leurs différentes percussions. Les cinq chanteuses originaires des différentes rives de la Méditerranée sont passionnées par la poésie des femmes du monde entier, leur travail, leur(s) lutte(s). Elles se rencontrent à l’aube des années 2010 à l’Indalo, boulevard des Dames, dans le quartier de la Jolie Votre billet est ici THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhône 22.0

Détails
Catégories d'Évènement:
Bouches-du-Rhône, Marseille

