THEATRE TOURSKY (135352) présente ce spectacle Véritable show-man, espiègle, enjoué, impertinent, il était venu sur scène dans le dernier Festi femmes et nous avait fait mourir de rire. Il revient avec sa toute dernière création pour nous faire à nouveau hurler de rire. Dany & Mauro c’est l’histoire de deux personnalités qui cohabitent dans un même corps… une réflexion poussée à son paroxysme en faisant sienne la fameuse phrase de l’anthropologue Roman Polanski : “Peut on séparer l’homme de l’artiste ?” Dans son nouveau spectacle Dany & Mauro l’artiste propose une odyssée humaine de sa propre vie. À contrario de ce qu’il a fait lors de ses précédents spectacles, celui-ci est plus personnel, plus intimiste sur son parcours et ses rencontres bonnes ou mauvaises durant son demi-siècle. Il y a bien sûr des imitations (de gens vivants et morts) mais il se raconte aussi avec sa propre voix en format sketch et stand up. Tour à tour piquant, touchant et bienveillant, il aborde les thèmes qui lui sont chers comme la politique, la beau-parentalité, l’écologie, la liberté, le cinéma, le babyfoot, le permafrost et les LGBT flexitrariens. Mais il y a également des révélations inédites comme son vrai prénom qui n’est pas Muriel mais Daniel, son abjection pour le bricolage et sa gourmandise addictive pour le millefeuille à l’ancienne. Dany et Mauro

THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhône

