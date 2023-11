Dans Les Yeux d’Audrey THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE, 22 mars 2024, MARSEILLE.

Dans Les Yeux d’Audrey THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-01-14 au ). Tarif : 51.0 à 51.0 euros.

Le ballet de danse biopic d’Audrey Hepburn: l’icône d’Hollywood qui rêvait d’être ballerine. Avec sa silhouette gracile, son look iconique, oscarisée en 1954 pour Vacances Romaines, Audrey Hepburn est l’une des stars dont l’aura continue d’inspirer des générations de femmes. François Maudit, ancien soliste de Maurice Béjart, entouré de danseurs internationaux, retrace les moments clés de la vie de l’iconique Audrey Hepburn et révèle le mystère de son charme inégalé, entre élégance, légèreté et mélancolie. Solistes issus de : « Ballet la scala de Milan », « New English ballet Theater », l’Opéra de Bordeaux et l’Opéra de Paris. Compagnie Chorégraphique François Mauduit, François Mauduit, compagnie François Mauduit

THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhône

