Le Conte des Contes THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE, 24 février 2024, MARSEILLE.

Le Conte des Contes THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 17:00 (2024-02-23 au ). Tarif : 50.0 à 50.0 euros.

THEATRE TOURSKY (135352) présente ce spectacle “Le Conte des contes mêle tambour battant les univers glaçants de Tim Burton au glamour du cabaret. Un coup de théâtre qui réveille !” Le Temps “Omar Porras joue la carte du conte pour chasser la mélancolie. Une pièce thérapeutique, il fallait y penser.” Radio Télévision Suisse Avec son univers baroque époustouflant, Omar Porras ajoute du merveilleux au merveilleux, créant une explosion de sensations qui nous mène droit au paradis. C’est un retour aux sources du théâtre populaire, l’adaptation du Conte des contes de Giambattista Basile, revisite d’anciennes versions de contes célèbres et entraîne le public dans un pélerinage facétieux et initiatique. Un théâtre mélangeant grotesque et sublime, embarquant les spectateurs dans un monde loufoque pour proposer l’exploration de l’art de raconter. Théâtre visuel de tous les superlatifs, Le Conte des Contes nous plonge dans un univers contemporain et contrasté, aux sources de la théâtralité populaire. Nous sommes dans une demeure située au cœur d’une forêt. Monsieur et Madame Carnesino se sont mis à table avec leurs enfants, Prince et Secondine, quand arrive le Docteur Basilio en qui ils placent tous leurs espoirs : il s’agit en effet d’arracher Prince à la mélancolie et d’éviter par la même que Secondine ne soit contaminée par ce mal pernicieux. Il était une fois, il était deux fois, il était trois fois, le Docteur Basilio a inventé une thérapie révolutionnaire : la guérison par des contes tragicomiques, des épopées musicales, des poèmes fantaisistes ! Le monde du conte avec la diversité de ses atmosphères, de ses personnages, de ses registres, ouvre la porte d’une galerie où tout est possible, où l’illusion théâtrale nous fait traverser à tout allure, dans un joyeux mélange : le sanguinolent, le burlesque, le cabaret et l’érotique. “Sur scène, sept comédiens-musiciens se transforment en passeurs d’histoire, dans une ambiance que ne renierait pas un Tim Burton, qui aurait fait une halte au cabaret.” Ouest-France “Une pilule miracle qui dessine des bananes sur les visages des publics.” Ouest-France “Ce spectacle allie à la fois l’esprit punk et la noirceur à un monde enchanteur tissé de rêves.” ARCInfo Le Conte des Contes

THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhône

