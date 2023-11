Tout le Monde Savait THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE, 19 janvier 2024, MARSEILLE.

THEATRE DE TOURSKY (135352) présente ce spectacle L’histoire d’une résilience incroyable, celle d’une femme devenue figure iconique de la lutte contre les violences conjugales. Accusée du meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat. Celui d’une femme pour se sortir de l’emprise de son bourreau, celui d’une mère pour protéger ses enfants, celui d’une victime pour porter une parole dérangeante et nécessaire. L’histoire de Valérie Bacot, c’est l’histoire d’un silence meurtrier, du dysfonctionnement des institutions, d’une difficulté à entendre et prendre en compte la parole des victimes. Sylvie Testud, nommée aux Molières 2023 en tant que meilleure comédienne du théâtre privé, est époustouflante de vérité, une vérité qui vous bouleverse et vous émeut au plus profond de l’âme. Tout le Monde Savait

THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhône

