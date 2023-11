Adorable THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE, 16 décembre 2023, MARSEILLE.

Adorable THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 19:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 39.5 à 39.5 euros.

COMPAGNIE RICHARD MARTIN (135352) présente Quand on est suivi par 3 millions d’abonnés sur les réseaux, mieux vaut toujours être adorable ! Mais quand il coupe sa caméra, Roman redevient ce mec de 25 ans à la vie pas toujours très instagramable… Sans tabou mais toujours avec une sympathie communicative, Roman Doduik balance tout : les coulisses de l’influence, son addiction au « sundae » et au rap dépressif, la liste infinie de ses phobies et sa vie amoureuse bien loin des clichés. Roman Doduik Roman Doduik

THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhône

39.5

EUR39.5.

