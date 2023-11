La Grande Musique THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE, 8 décembre 2023, MARSEILLE.

La Grande Musique THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 41.5 à 41.5 euros.

THEATRE DE TOURSKY (135352) présente ce spectacle D’un bal de mariage à un studio de télévision, de Paris à Mauthausen, six personnages vont essayer de décrypter leur drame familial resté secret via la psycho-généalogie. Entre le présent et le passé, entre l’Autriche et la France, Marcel, Nelly, Georges, Esther, Pierre et Hervé tentent de réunir les pièces éparses d’un même puzzle. Et si les traumatismes vécus par nos parents, nos grands-parents, voire nos arrières grands-parents laissaient une trace sur leur descendance ? Le corps à une mémoire dont on n’a pas toujours conscience. La Grande Musique

THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhône

41.5

EUR41.5.

