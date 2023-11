L’invention de nos Vies THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE, 10 novembre 2023, MARSEILLE.

L’invention de nos Vies THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 46.5 à 46.5 euros.

La Scène de Beauséjour (L-R-19-001208 / L-D-19-001686) présente : ce spectacle. C'est d'abord l'histoire d'une grande réussite. Sam, jeune avocat français d'origine juive envoyé à New York pour diriger une succursale, qui très vite, grâce à son talent et son charisme, va connaître la célébrité, le pouvoir, la gloire et se marier avec la fille de l'une des plus grandes fortunes juives des États-Unis. Mais cette réussite repose sur une imposture. Sam est un prénom d'emprunt. Il a volé son identité et ses origines à Samuel, son ancien meilleur ami, devenu écrivain raté. Son vrai prénom, c'est Samir, Samir Tahar, un enfant des cités qui n'a jamais cessé de se battre pour se faire une place dans la société. Pensant que la consonance arabe de son nom serait toujours une source d'obstacles professionnels pour lui, il n'a pas hésité à usurper l'identité de son ami, qu'il n'a plus jamais revu. Samir est devenu Sam, effaçant son passé et ses vraies origines. La pièce commence au moment où Samuel va retrouver Sam / Samir et le piéger.Spectacle placé. Les portes sont ouvertes 30 minutes avant la représentation. Parking gratuit et places PMR à proximité immédiate. Réservations PMR : 05 46 30 49 50 Brigitte Guedj, Kevin Rouxel, Valentin de Carbonnières, Yannis Baraban, Nassima Benchicou, Mathieu Alexandre, Elisabeth Ventura

Votre billet est ici

THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhône

46.5

EUR46.5.

