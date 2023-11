Don Quichotte -Miguel de Cervantes THEATRE DU CARRE ROND, 5 avril 2024, MARSEILLE.

Don Quichotte -Miguel de Cervantes THEATRE DU CARRE ROND. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:15 (2024-03-22 au ). Tarif : 20.8 à 20.8 euros.

Mise en scène et Adaptation: Dominique LamourDistribution: Michel Adjriou, Pascale Donato, Anaïs Fiastre, Jean-Michel Messina, Marianne Meyrand, Pierre-Yves Picus, Jean-Christophe Starace , Jérôme Savajols.Neuf comédiennes et comédiens font revivre, en quinze tableaux, moultes aventures de Don Quichotte.Don Quichana, reclus dans le château d’une province perdue, passe son temps à lire des romans d’aventures chevaleresques, au point de confondre la réalité avec la fiction.Un jour il grimpe sur sa vieille jument efflanquée, la bien nommée Rossinante. Il enrôle comme écuyer Sancho Panza pour partir à l’assaut du monde afin de secourir les vivants et les morts, et, tel ses héros favoris, d’aller chasser dragons et autres êtres malfaisants pour en faire des trophées à destination de sa Dulcinée. Un nouvel homme est né, il s’appellera Don Quichotte de la Mancha !

THEATRE DU CARRE ROND MARSEILLE 23 RUE DES TROIS ROIS Bouches-du-Rhône

20.8

EUR20.8.

