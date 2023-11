Huis Clos – Jean-Paul Sartre Texte Intégral THEATRE DU CARRE ROND Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Huis Clos – Jean-Paul Sartre Texte Intégral THEATRE DU CARRE ROND, 23 février 2024, MARSEILLE. Huis Clos – Jean-Paul Sartre Texte Intégral THEATRE DU CARRE ROND. Un spectacle à la date du 2024-02-23 à 20:15 (2024-02-23 au ). Tarif : 20.8 à 20.8 euros. Mise en scène: Dominique LamourDistribution: Michel Adjriou – Elise Fagon – Sigrid Objilère – Henri FernandezTrois personnages se retrouvent à leur mort dans une même pièce. Il s’agit de Garcin, journaliste, Inès, employée des Postes et Estelle, une riche mondaine. Ils ne se connaissent pas, viennent de milieux très différents, ne partagent ni les mêmes convictions ni les mêmes goûts. Dans cette pièce débute alors un procès à huis clos où chacun des trois personnages juge et est jugé sur les actes qui composent son existence. Jean-Paul Sartre nous décrit ici « son enfer » avec brio dans lequel il n’y a ni bourreau, ni d’instruments de torture physique : « l’enfer, c’est les autres ». Votre billet est ici THEATRE DU CARRE ROND MARSEILLE 23 RUE DES TROIS ROIS Bouches-du-Rhône 20.8

EUR20.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu THEATRE DU CARRE ROND Adresse 23 RUE DES TROIS ROIS Ville MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville THEATRE DU CARRE ROND latitude longitude 43.2936636628636;5.385001367237572

THEATRE DU CARRE ROND MARSEILLE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/