Les Fourberies de Scapin Moliere THEATRE DU CARRE ROND, 16 décembre 2023, MARSEILLE.

Les Fourberies de Scapin Moliere THEATRE DU CARRE ROND. 16 décembre 2023, 20:15.

Mise en scène: Michel Adjriou Distribution: Isabelle Arekion, Benjamin Augier, Christophe Barrières, Bertrand Bauquin, Ornella Delia, Jean-Luc Gomis, Jean-Michel Messina, Cédric Milioto, Charlotte Santiago, Caroline Sault. Molière, le roi de la comédie. Scapin, le roi de l’embrouille ! Scapin ne recule devant rien. Ni les histoires improbables, ni les menaces, ni les coups de bâton, aucune combine, aucune farce, rien ne l’effraie, tout est bon pour ébranler « les cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n’osent rien entreprendre ». Pour servir ses besoins de bon vivant, de farceur et d’éternel enthousiaste d’abord, mais aussi les intérêts de deux jeunes hommes, emberlificotés dans des complications amoureuses, et embarrassés de pères autoritaires et radins. Scapin règne, au centre du cyclone qu’il fait naître, où tourbillonnent des amants au désespoir, des parents rageurs, des personnages tout droit sortis de son imagination bondissante, et une pincée de happy end, à la Molière.

THEATRE DU CARRE ROND MARSEILLE 23 RUE DES TROIS ROIS Bouches-du-Rhône

