Exposition Vive La Biélorussie TATTOO ART CLUB, 21 décembre 2020 14:30, Marseille.

21 décembre 2020 – 21 janvier 2021 Sur place tattooartclubmarseille@gmail.com

Cette exposition s’inscrit dans le contexte des troubles politiques et des mouvements sociaux dans la Biélorussie d’aujourd’hui…

Les artistes :

Ekatérina ZAGORODNIADJA

Je suis née dans une famille d’artistes, mon chemin était tracé. J’ai commencé à apprendre la peinture très tôt et poursuivi mes études en école d’art. En tant que professionnelle, j’ai travaillé dans la publicité comme peintre. Après, pendant 10 ans, j’ai travaillé en tant que décoratrice des magasins et des vitrines. je suis arrivée en France et j’ai commencé à travailler dans la culture traditionnelle. J’ai étudié les poupées rituelles slaves. J’ai beaucoup exposé dans les associations russes et animé des ateliers sur les thématiques de l’art traditionnel. J’ai réalisé aussi beaucoup de illustrations dans le style folk. Il y a trois ans de cela, j’ai complètement modifié mon style de travail en commençant à travailler dans le style beaucoup plus moderne comme Fashion Graphique. Il y a un an, je me suis totalement orientée vers le graphique Numérique. Je ne veux pas m’imposer de réaliser un dessin par jour sans thématique particulière. À partir de 8 août 2020, la thématique de mes dessins est le pays Biélorusse pour lequel j’entends montrer toutes les injustices qui se déroulent dans mon pays natal.

Anton ZVIR

La pratique artistique constitue un fil rouge dans la carrière d’Anton (Danseur professionnel notamment au Ballet National de Marseille, Artiste tatoueur, professeur de Pilâtes et de danse) Il peint, dessine, photographie. Il a exposé régulièrement dans de nombreux lieux culturels : Friche Belle de Mai – Polikarpov – Les Echevins – Centre Médico-Social Phocéa à Marseille. Exposition à Consul art 2018 (Maison de l’Artisanat – Marseille) et 2019. Les œuvres d’Anton ZVIR ont représenté le Consulat de la République du Belarus dans le cadre de la manifestation. Les toiles d’Anton d’un réalisme très graphique portent une âme slave et l’empreinte d’une culture post soviétique. Il entreprend un travail photographique sur des thématiques diverses et réalise notamment les lights painting en 2011. Pour cette exposition il présente ses dernières créations.

Les produits des ventes seront adressés au fond BY-Help

TATTOO ART CLUB 59 Rue du Docteur Escat 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

