Marseille Exposition des oeuvres de Lara ZHURAVSKA TATTOO ART CLUB Marseille, 21 octobre 2023 19:30, Marseille. Exposition des oeuvres de Lara ZHURAVSKA TATTOO ART CLUB Marseille Samedi 21 octobre, 19h30 Exposition des oeuvres de Lara ZHURAVSKA Samedi 21 octobre, 19h30 1 Exposition des oeuvres de Lara ZHURAVSKA au Tattoo Art Club à compter du Samedi 21 octobre 2023, à partir de 19H00, soirée de vernissage. Notre établissement est particulièrement honoré d’accueillir cette artiste Ukrainienne, membre d’une association d’artistes Ukrainiens eux aussi. Cette soirée est organisée en collaboration avec des associations partenaires, situées à Marseille qui interviennent dans le soutien du peuple Ukrainien et participent à l’accueil des réfugiés. Musicien en live au cours de cette soirée, Tombola. Entrée libre. TATTOO ART CLUB 59 Rue du Docteur Escat 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Détails Heure : 19:30 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu TATTOO ART CLUB Adresse 59 Rue du Docteur Escat Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville TATTOO ART CLUB Marseille

