le jeudi 19 août à 21:00

Dans le cadre de l’Eté Marseillais, la Ville de Marseille organise pendant la saison estivale des concerts gratuits, Place Bargemon (Quai du port). Le jeudi 19 août, venez assister à un soirée “Marseille swing” – Grand bal Swing avec live de “The Shoeshiners Band”. Danser le swing à fond sur le Vieux-Port ! C’est Coco Swing qui vous invite et vous initie avec des démonstrations : – de “Lindy Hop” avec Cemre & Fabien de Coco Swing Marseille. – de”Swing” avec la troupe de Coco Swing : Cemre Kireç, Fabien Lanchon, Astrid Akay (de Old Soulz), Sander Costermans (de Old Soulz) et Ilana GUERNIER Proposé la Ville de Marseille en partenariat avec Arts et musiques en Provence, en collaboration avec Coco Swing Marseille. À partir de 20h – Scène place Bargemon

2021-08-19T21:00:00 2021-08-19T23:30:00

