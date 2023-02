Concert Nadau à Château Gombert Roudelet Felibren Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Concert Nadau à Château Gombert Roudelet Felibren, 10 juillet 2023 19:00, Marseille. Concert Nadau à Château Gombert Lundi 10 juillet, 19h00 1 Programmation Nadau ? c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est aussi 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. C’est un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie. Ce sont des montagnes de soirées, albums, CD, Vidéos, DVD vendus.

**Sur la scène du Festival International de Folklore, vivez avec le groupe Nadau un merveilleux moment**. Que ce soit avec « L’encantada », ou encore « de cap ta l’immortela », plongez au cœur des chansons occitanes. Ou encore ! , chantez avec lui « Mon dieu que j’en suis à mon aise », comme de nombreux clubs de rugby. Car selon l’artiste : « Cette chanson est capable de faire reculer une mêlée de 900 kg ». Vous pouvez aussi écouter ses précieux conseils pour une vie de couple réussie. Alors va-t-elle réussir à vous lever ? Rendez-vous le 10 juillet 2023 à Château Gombert à partir de 19h pour l’ouverture des portes du concert, pour le savoir !

