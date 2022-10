Marseille RCT Tour Toulon – Toulouse

Marseille RCT Tour Toulon – Toulouse, 18 février 2023



2023-02-18 21:00:00 – 2023-02-18 EUR 5 105 Avec leur pléiade de stars, venez vivre un « crunch » sudiste historique qui risque d’être déterminant pour la course au Brennus.

Spectacle garanti dans l’antre olympienne qui depuis de nombres saisons semble sourire au RCT !

Dès à présent réservez vos billets pour cette belle affiche qui sera un amuse-bouche en vue de la prochaine édition de la Coupe Du Monde de Rugby qui accueillera la sélection de Cheslin Kolbe.

Une sorte de répétition grandeur nature pour l’enceinte phocéenne qui saura retransmettre son atmosphère électrique pour une troisième mi-temps mémorable ! Le 18 février 2023 le RCT aura à cœur d’en découdre avec l’autre monstre historique du Top 14 : Le Stade Toulousain ! dernière mise à jour : 2022-10-10 par

