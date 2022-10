Marseille RCT Tour Toulon – La Rochelle Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne EUR 5 105 Spectacle en vue donc pour une répétition en vue de la prochaine Coupe du Monde de Rugby et surement une bataille acharnée en vue des prochains play-offs du Top14. Deux effectifs de qualité pour un choc sans doute qui restera dans les mémoires.

Récemment couronné roi d'Europe au stade Orange Vélodrome, le Stade Rochelais aura à cœur de défier les Rouge et Noir de la rade !

