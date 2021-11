Marseille Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre Bouches-du-Rhône, Marseille MARSEILLE, PETITE NAPLES, Vincent Beer Demander and Co Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MARSEILLE, PETITE NAPLES, Vincent Beer Demander and Co Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre, 15 novembre 2021, Marseille. MARSEILLE, PETITE NAPLES, Vincent Beer Demander and Co

Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre, le lundi 15 novembre à 19:00

Auditorium des ABD – 18 rue Mirès – Marseille 3e Autour de l’exposition des Archives municipales de Marseille, Marseille l’Italienne Concert de Vincent Beer Demander and Co Un voyage musical de l’Italie à la Provence Avec Vincent Beer Demander, mandoline ; le quatuor Alètheia : Claude Costa, violon ; Marie Hafiz, violon ; Pascale Guérin, alto ; Marine Rodallec, violoncelle ; et Philippe Gallois, contrebasse. Naples est à Marseille ce que l’Italie est à la France, sa sœur patrie ! Il n’est pas rare d’y entendre un instrument emblématique de la Méditerranée, particulièrement prisé dans la culture populaire italienne : la mandoline. C’est ce portrait en miroir de Naples à Marseille, de la France à l’Italie que vous propose de découvrir en musique Vincent Beer-Demander, à travers l’histoire de son instrument. Pour cela il faut rappeler le riche passé de la mandoline dans l’école italienne qu’il est aisé d’apprécier avec les concerti de Vivaldi et de Calace où l’influence de la musique populaire italienne (tarentelles, sérénades, valses) est bien présente, tout comme dans les oeuvres des compositeurs marseillais que sont Benedetti, Maurry ou Toscan. Enfin, le Concerto pour mandoline de Régis Campo créé en 2021 dans le cadre du dispositif régional d’aide à la création « Carte Blanche aux Artistes », s’inscrit dans cette tradition, dans cette histoire franco-italienne qui a largement participé à l’identité culturelle de Marseille et qui fait d’elle la plus italienne des villes de France. Tout comme l’œuvre musicale d’Antonio Vivaldi, la musique de Régis Campo est souvent qualifiée de ludique, remplie de couleurs, de grâce et de lumière. Durée : 1 h 10 – Tout public Gratuit sur réservation en cliquant ici [archives13@departement13.fr](mailto:archives13@departement13.fr) ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone.

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre 18 rue Mires, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre Adresse 18 rue Mires, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre Marseille