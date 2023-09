Coupe de champagne offerte ! Marseille – Parc Marseille Chanot Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Coupe de champagne offerte ! Marseille – Parc Marseille Chanot Marseille, 12 octobre 2023, Marseille. Coupe de champagne offerte ! 12 et 13 octobre Marseille – Parc Marseille Chanot Avec Skipower profitez de remises sur : Les forfaits de ski

La location de matériel

L’hébergement

Les cours de ski Comment ça marche ?

Commandez des cartes pour vos adhérents OU mettez-leur à disposition un code (que nous vous fournirons). Une fois en possession de la carte Skipower et du code pro, ils pourront ensuite profiter de réductions sur le forfait de ski, la location de matériel, l’hébergement et les cours de ski ! Plus d’infos sur : Skipower.ski

Découvrez notre site en direct sur notre stand SKIPOWER ! Marseille – Parc Marseille Chanot 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://skipower.ski/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T11:30:00+02:00 – 2023-10-12T13:00:00+02:00

2023-10-13T11:30:00+02:00 – 2023-10-13T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille - Parc Marseille Chanot Adresse 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Marseille - Parc Marseille Chanot Marseille latitude longitude 43.272494;5.391329

Marseille - Parc Marseille Chanot Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/