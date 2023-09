Vous êtes nouvellement élu d’un CSE ? Marseille – Parc Marseille Chanot Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Vous êtes nouvellement élu d’un CSE ? Marseille – Parc Marseille Chanot Marseille, 12 octobre 2023, Marseille. Vous êtes nouvellement élu d’un CSE ? 12 et 13 octobre Marseille – Parc Marseille Chanot Rendez-vous au desk ”Nouvel Élu” pour recevoir votre badge et un sac de bienvenue, suivi d’une présentation du salon. Marseille – Parc Marseille Chanot 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:30:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille - Parc Marseille Chanot Adresse 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Marseille - Parc Marseille Chanot Marseille latitude longitude 43.272494;5.391329

Marseille - Parc Marseille Chanot Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/