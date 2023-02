SIAC Marseille 2023 Parc chanot Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SIAC Marseille 2023 Parc chanot Marseille, 10 mars 2023 10:00, Marseille. 10 – 13 mars Sur place Normal : 10 € Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupes 10 pers. min.)Enfant gratuit jusqu’à 12 ans e.genre@galeriephocea.com, http://siac-marseille.com, 06 08 52 61 41

Le SIAC annonce la couleur… Ce sera beau, créatif, éclectique et convivial ! Cultivant sa différence avec les autres salons, le SIAC fera à nouveau dialoguer les techniques, les disciplines, les courants, les générations… Un salon à taille humaine, une ambiance « cosy », un écrin pour accueillir les 166 exposants, artistes peintres, aquarellistes, mosaïstes, sculpteurs, photographes… De la figuration à l’abstraction, du pop art à l’art singulier… l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, les collages… côtoient le bronze, la pierre, le bois, le métal, la terre, les matériaux composites… et s’allient à la photographie, pour créer un univers foisonnant de couleurs, de textures et de matières qui, au détour des allées, surprend le public. Un parcours de visite atypique où tous les stands sont vus, sans aucune exception, offrant un confort de lecture des œuvres. Le public découvre ainsi les stands en toute tranquillité. Commencer une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à un coup de cœur et se faire plaisir, autant de raisons qui motivent la visite de cette 22e édition ! Infos pratiques

Du 10 au 13 mars 2023 Palais des Evènements Parc Chanot 114 Rd Point du Prado

13008 MARSEILLE

Vendredi de 10 h à 22 h, vernissage sur les stands à partir de 18 h

Samedi de 10 h à 20 h

Dimanche et lundi de 10 h à 19 h Tarifs :

Normal : 10 €

Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupes 10 pers. min.)

Enfant gratuit jusqu’à 12 ans Espace enfants gratuit permettant aux parents de visiter le salon en toute tranquillité

Restauration sur place non-stop

Parking payant sur le site

Station métro Rond-Point du Prado (ligne 2) Contact :

Eve GENRE Asso. GALERIE PHOCEA

13 Hameau du Mitan 13014 MARSEILLE

06 08 52 61 41

Mail : e.genre@galeriephocea.com

Internet : www.siac-marseille.com

YouTube : https://www.facebook.com/siacmarseille13 Parc chanot Marseille rond point du prado marseille 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône vendredi 10 mars – 10h00 à 22h00

samedi 11 mars – 10h00 à 20h00

dimanche 12 mars – 10h00 à 19h00

lundi 13 mars – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Parc chanot Marseille Adresse rond point du prado marseille Ville Marseille Age maximum 99 lieuville Parc chanot Marseille Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Parc chanot Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SIAC Marseille 2023 Parc chanot Marseille 2023-03-10 was last modified: by SIAC Marseille 2023 Parc chanot Marseille Parc chanot Marseille 10 mars 2023 10:00 Parc chanot Marseille Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône